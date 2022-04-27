Kasımpaşa'nın ligin devre arasında Belçika'nın Standard Liege takımından kiraladığı Demokratik Kongolu Jackson Muleka, fırtına gibi esiyor.

Beşiktaş 'a 2 gol atan Muleka, Süper Lig 'i adeta salladı ve ligin ikinci yarısında gelmesine rağmen 10 maçta attığı 11 golle gol krallığı yarışında iddialı duruma geldi. Muleka, 11 gol ve 3 asistlik performansıyla 2014/15 sezonundan bu yana ilk 10 Süper Lig maçında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu. Muleka ayrıca, üst üste 5 maçta ağları sarsmayı başardı. Bu sezonun ilk yarısında ise Standard Liege formasıyla 21 maçta 3 gol atan Muleka devre arasında da Kasımpaşa'ya kiralandı. Kasımpaşa'ya transfer olurken de ayda 5 bin Euro kazanıyordu. Kasımpaşa'nın futbolcuyu 3 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor. 22 yaşında olan Muleka çevikliği ve gol vuruşlarındaki ustalığı ile lige damgasını vurmuş durumda. Kasımpaşa'nın 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bıkılıyor. Kasımpaşa bu opsiyonu kullandıktan sonra Avrupa'dan ve Süper Lig'den ciddi tekliflerin gelmesi de bekleniyor.

10 MAÇTA 14 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Jackson Muleka 10 kez giydiği Kasımpaşa formasıyla 10 maçta 11 kez fileleri sarsarken 3 de asiste imza attı. Üstelik Muleka bu forma giydiği 10 maçın 3'ünde de ilk 11'de yer almamıştı. (Takvim)