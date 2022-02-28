Kasımpaşalı Eren Elmalı: Fenerbahçeliler bile faul bekledi!

Süper Lig 'in 27. haftasında Fenerbahçe , Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Maçın ardından Lacivert-Beyazlılar'ın genç oyuncusu Eren Elmalı ilginç açıklamalarda bulundu.

Kanarya'nın 90+1'de Attila Szalai ile bulduğu gol hakkında konuşan 21 yaşındaki futbolcu, "Futbol takım oyunu. Çok mücadele ettik ancak kötü gol yedik. Son golde biz faul bekledik, bizim yanı sıra Fenerbahçeli oyuncular bile faul bekliyordu, hakem 'bakacağım' dedi, golü verdi. Çok ilginç bir şekilde golü verdi hem de. Şokundayız hâlâ. Ama maalesef futbolda var bunlar" dedi.





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