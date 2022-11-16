Spor Toto Süper Lig 'de 2022-23 sezonuna Sami Uğurlu ile giriş yapan Kasımpaşa daha sonra göreve eski teknik direktörü Şenol Can'ı getirmişti. İstanbul ekibi Dünya Kupası arası öncesinde Şenol Can'la da yolları ayırdı.

SELÇUK İNAN GÜNDEMDE

Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan'a teklif yaptı. Futbolu bıraktıktan sonra Selçuk İnan Fatih Terim'in ekibinde Sarı-Kırmızılı takımda görev yapmıştı. Genç teknik adamın teklifi kabul etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.





DAHA ÖNCE DE TEKLİF YAPILMIŞTI!

Kasımpaşa kulübü Selçuk İnan'a daha önce de teknik direktörlük teklifi yapmıştı. O dönem Fatih Terim'in ekibinde bulunan Selçuk İnan teklife sıcak yaklaşmamıştı.

PRO-LİSANS ALMIŞTI!

Daha önce verdiği bir röportajda Teknik direktörlük için ekibini oluşturduğunu aktaran Selçuk İnan, "Eski takım arkadaşlarımdan bir ekip oluşturmadım. Daha tecrübeli, bir araya gelmesi kolay olmayan bir ekip oldu. Güzel bir ekip olduk. Pro lisansı bekliyoruz. Ekipte isim vermeyeyim ancak yabancı bir hoca da var" açıklamasında bulunmuştu.





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