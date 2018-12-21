Radyospor’da yayınlanan Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Nursal Bilgin'in açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

"Son iki maçta enerjimiz düştü"

Kaybettiğimiz son iki maçta enerjimiz düştü. O enerjiyi yeniden toplamaya çalışıyoruz. Nedenlerini araştırdık, önlemler almaya çalışıyoruz. Beşiktaş maçına en hazır şekilde çıkacağız.

"Mustafa Denizli, bazı şeyleri önceden hisseden bir teknik adamdır"

Mustafa Denizli, 3 büyük kulüplerde çok başarılı oldu. Beşiktaş’ı da iyi biliyor. Futbolu bilen, bazı şeyleri önceden hisseden bir teknik adam. Buna göre tabi ki hazırlıklar yapılıyor.

Mustafa Denizli'nin uzun vadeli sözleşmeyi kabul etmesi...

Hocamızla uzun vadeli bir planlama yaptık. Hocamız, futbolcular ve yöneticiler burada uzun vadeli kalmak isteyen, sistemi, kulübün işleyişini bilen insanlar. Mustafa Denizli burada uzun süre çalışabileceğini düşündü ki teklifimizi kabul etti.

"Yapabilirsek, 2-3 transfer gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Bizim ilk 11’imiz uzun yıllar için anlaşma imzaladı. Bazıları 4, bazıları 5, bazıları 3 yıllık. Diğerleri çoğunlukla altyapıdan gelen arkadaşlar. Bu oyuncular da uzun vadeli oyuncular. Eğer yapabilirsek 2-3 tane transfer yapacağız. Bir dahaki sene için bile önümüzü rahat bir şekilde görecek durumdayız.

"Futbolcular sözleşme düşünmesin, futboluna baksın istiyoruz"

Futbolcular sözleşmesini düşünmesin, sadece futbola baksın istiyoruz. Bu sebepten sözleşme imzalamıştık. Ama bazı problemlerimiz var.

"Trezeguet'ye teklif var"

Trezeguet konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Önlemler almaya çalışıyoruz. Aslında sistemimize aykırı bir şeyler oldu. Suudi Arabistan'tan teklif geldi. Sisteme göre; oyuncunun 6 aydan fazla bir kontratı varsa, oyuncuya transfer teklif edilemez, oyuncu bu teklifi getiremez, bunu baskı aracı olarak kullanamaz. Kulüpler arasında anlaşma olursa ancak transfer olur.

"Türkiye'deki kulüpler de transfer konusunda işleyişe uymuyor"

Piyasada futbolcularımız ile ilgili çıkan haberler var. Kasımpaşa’ya gelen oyuncu rahat bir şekilde transfer yapabiliyor. Burada problem yok. Ama işleyiş problemi olabiliyor. Türkiye’deki kulüpler de buna uymuyor. Bunlar esasında suç.

"Diğer kulüpler Fair-Play içinde değil"

Kasımpaşa bir oyuncuyla konuştu, görüştü diye duyuyor musunuz? Milyon tane oyuncu bize gelmek istiyor. Biz bir tanesine bile dönüp bakmıyoruz. Çünkü anlaşması var diye bakıyoruz. Diğer kulüpler Fair-Play içinde değil. Gazeteler, yorumcular da öyle bakıyor. Buna çok şaşırıyorum.

"Biz ilk 2'de yer alınca futbolcularımıza siber saldırı oldu"

Kulüple sözleşmesi olan bir futbolcuyu nasıl afişlere asıyorlar anlamıyorum? İlk 2’ye çıkınca bize karşı bir saldırı oldu. Siber saldırı gibi bir saldırı oldu.

"Dünyaları verseler bile böyle teklifleri kabul etmeyiz"

Biz bu tarzda işlem yapanlara, dünyaları verseler bile transfer tekliflerini kabul etmeyiz. Biz sistem kulübüyüz. Disiplinliyiz. Siz artık dünyaları getirseniz bu transfer olmaz.