Yaz transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş’tan Ricardo Quaresma’yı kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa, ara transferde flaş bir hamle hazırlığında...

Kemal Özdeş idaresinde üst sıraları hedefleyen, Avrupa potasında olmak isteyen İstanbul ekibi, Fenerbahçe’de adı TFF’ye bildirilmeyen ve çalışmalarını takımla birlikte sürdüren Mehmet Ekici’yi gündemine aldı.

Yıldız orta saha ile yapılan görüşmeler neticesinde devre arası için söz kesildi. Fenerbahçe’de sözleşmesi devam eden, ancak kadroda düşünülmeyen Ekici’nin alacaklarına karşılık bonservisi ile birlikte Kasımpaşa’ya gideceği ifade edildi.



