Kasımpaşa’dan kritik galibiyet

Kasımpaşa, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında oynadığı Kayserispor’u 5-1’lik sonuçla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, aldığı galibiyet ile ateş hattından çıkış için önemli bir adım atmış oldu. Fuat Çapa’nın öğrencileri, bu skorla puanını da 23’e yükseltmiş oldu.

Koita yıldızlaştı

Mücadelede Kasımpaşa’nın Fransız futbolcusu Fode Koita performansıyla dikkat çekti. Başarılı futbolcu, karşılaşmanın 6. dakikasında Kayserispor filelerini havalandırırken, 30. dakikada Ndongala’nın kaydettiği golü de hazırlayan isim oldu. 1 gol 1 asist ile mücadele eden 29 yaşındaki futbolcu, gol sayısını da 5’e, yükseltti. Başarılı futbolcu, maçın 84. dakikasında oyundan alınarak, yerini Gohou’ya bıraktı.

Son 3 haftada ikinci galibiyet

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 3 haftada yenilgi yüzü görmedi. Lacivert-beyazlı ekip, 23. haftada Denizlispor’u 2-0 ile geçerken, Konya deplasmanından da 0-0’lık beraberlik aldı. Paşa, 25. haftada da sahasında Kayserispor’u 5-1 mağlup ederek, son 3 haftalık periyotta 7 puanı hanesine yazdırdı.

İHA