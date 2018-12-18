Uzun süredir tekliflerin geldiği Trezeguet ve Diagne için Kasımpaşa yönetimi kararını verdi.

Trezeguet devre arasında gidiyor

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da bu sezon başı 2 milyon euroya bonservisi alınan ve gösterdiği performansla da kısa süre birçok kulübün ve Türk futbol kamuoyunun dikkatini çeken Trezeguet devre arasında gidiyor. Kasımpaşa yönetimi 24 yaşındaki oyuncu için Suudi Arabistan'dan gelen 7 milyon euroluk teklifi ocak ayı transfer döneminde değerlendirecek ve Mısırlı'yla yollar ayrılacak.

Trezeguet de son dönemde yönetimle sorunlar yaşamış ve takımdan ayrılmak istediğini birkaç kez kulübe bildirmişti.

Diagne sezon sonu...

Kasımpaşa yönetiminin, takımın bir diğer yıldızı Mbaye Diagne ile ilgili aldığı karar ise Senegalli'yi sezon sonuna kadar kadroda tutmak. Şu ana kadar Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 18 gol atan ve lige damga vuran 27 yaşındaki forvet için de Kasımpaşa'nın kapısı sürekli çalınıyor.

Yönetim ise kararını yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kadroda tutmaktan yana kullandı. Senegalli için gelecek teklifler yaz transfer sezonunda değerlendirilmek üzere rafa kaldırıldı.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler

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