Süper Lig ekiplerinden Kaısmpaşa'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. İstanbul ekibi, İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Tecrübeli orta saha son olarak Chelsea'ye transfer olmuş ancak bir türlü istediği forma şansını ve istikrarı yakalayamadı. Drinkwater'In ismi sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu.

Tecrübeli futbolcu futbola Manchester United altyapısında başladı ve sırasıyla Huddersfield, Cardiff, Watford, Barnsley, Leicester City, Burnley, Aston Villa ve Chelsea formaları giydi. Drinkwater bu transferle ilk kez İngiltere dışında bir takımda forma giymiş olacak.

beIN Sports











