Süper Lig’e Kemal Özdeş yönetiminde damga vurmak isteyen Kasımpaşa’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendiren İstanbul ekibi asıl bombayı geçen sezon Kayserispor’daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Tjarron Chery ile patlatmak istiyor. Lacivert-Beyazlılar, oyuncunun menaceriyle görüşmelere başladı. Denizlispor ve Yeni Malatyaspor’un da yakından ilgilendiği Hollandalı futbolcunun Kasımpaşa seçeneğine son derece sıcak baktığı, kariyerine bir İstanbul takımında devam etmeyi çok istediği öğrenildi.

Hüseyin de listede

Kasımpaşa’nın gündemindeki bir diğer isim ise Hollanda 2. Ligi takımlarından Topp Oss forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hüseyin Doğan... Kemal Özdeş’in geçen sezon oynadıkları hazırlık maçında gözüne kestirdiği ve sözleşmesinin sona ermesini beklediği futbolcuyu kısa süre içerisinde takıma kazandırmak istediği öğrenildi. Oyuncuyla büyük ölçüde anlaşıldığı bildirildi.