Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20:00'de oynanacak mücadelede Serkan Çınar düdük çalacak. Çınar'ın yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin gelişiyle 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kasımpaşa, 26 puanla ikinci sıraya yerleşti. Lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdüren Kasımpaşa'da amaç Avrupa kupalarına katılabilmek. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce yaptığı açıklamalarda takımına güvendiğini, şu anki tabloda da şampiyonluk adaylarından biri olduklarını söyledi.

DİAGNE ATIYOR PAŞA KAZANIYOR

Kasımpaşa'nın Kayserispor karşısında en büyük silahı golcüsü Mbaye Diagne olacak. Bu sezon çıktığı 14 maçta 16 gol atarak takımına büyük katkı sağlayan Diagne, Kayserispor karşılaşmasında da gollerine devam etmek istiyor. Fenerbahçe karşılaşmasında 2 gol atan Diagne alınan 1 puanın mimarlarından birisi olmuştu. Senegalli futbolcu aynı karşılaşmada bir de penaltı atışından faydalanamamıştı. Süper Lig'de 14 maçın tamamında ilk 11'de başlayan Diagne gol krallığı yarışında da en yakın rakibi Yasin Öztekin'in 9 gol önünde bulunuyor. Senegalli golcü bu sezon sadece Trabzonspor, Göztepe ve Antalyaspor maçlarında gol atamazken, Kasımpaşa da bu karşılaşmalarda 6 puan kaybetti. İstanbul ekibi, Senegalli oyuncunun gol attığı karşılaşmalarda ise 23 puan topladı.

VEİGNEAU 11'E DÖNÜYOR

Ev sahibi ekipte B.B Erzurumspor deplasmanında oynanan maçta sakatlandıktan sonra 3 maç sahalardan uzak kalan sol bek Veigneau, Fenerbahçe karşılaşmasının 69'uncu dakikasında Özgür Çek'in yerine oyuna dahil olmuştu. Hafta ortasında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Menemen Belediyespor karşılaşmasına 11'de başlayan Veigneau'nün Süper Lig'de de 4 hafta sonra ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

Kasımpaşa'nın Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

"Ramazan - Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Eduok, Tarkan, Trezeguet, Diagne"

HİKMET KARAMAN 4 BİN 945 GÜN SONRA KAYSERİ'NİN BAŞINDA

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Trabzospor'a mağlup olduktan sonra teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Kayserispor, takımı Hikmet Karaman'a emanet etmişti. Daha önce 2004-05 sezonunun 8'inci haftasında sarı-kırmızılı takımın başına geçen Karaman, 2 puanla devraldığı Kayserispor'u 34 puanla kümede tutmayı başarmıştı. Karaman o sezonun 34'üncü haftasında o zamanki Ankaraspor karşılaşmasında son kez takımın başında yer almış, takımdan ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından 13.5 yıl sonra tekrardan Kayserispor'a dönen Hikmet Karaman, 4 bin 945 gün sonra sarı-kırmızılı takımın başında Süper Lig'de bir karşılaşmaya çıkacak.

KAYSERİSPOR'DA AMAÇ DÜŞME POTASINDAN ÇIKMAK

Süper Lig'de 14 hafta sonunda topladığı 12 puanla 17'nci sırada yer alan Kayserispor'da hedef Kasımpaşa'yı mağlup ederek düşme potasının dışına çıkabilmek. Ligdeki son galibiyetini 10'uncu haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında alan sarı-kırmızılı ekip sonrasında çıktığı 4 karşılaşmadan puan çıkartamamıştı. Sarı-kırmızılı ekipte Kasımpaşa karşılaşması öncesi Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve Rajko Rotman'ın sakatlıkları sürüyor. Cezalı olan Tiago Lopes de kart cezası sebebiyle İstanbul'da oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak. Hafta ortasında takımın başına gelen Hikmet Karaman, "Buraya iki kere geldiğimde alnımızın akıyla sıkıntılı durumdan çıkmıştık. Yine aynı şekilde çıkmak istiyoruz. Takımı seyredelim de demedik. Hemen ateşin içine inip o ateşe su döküp oradan çıkmayı düşünüyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde döneriz buna da ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)