Kasımpaşa'da yeni seozn hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

04 Ağustos 2019, Pazar 21:43
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Kasımpaşa'da yeni seozn hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, pas çalışmasının ardından 2 grup halinde yapılan minyatür kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Yeni transferlerden Mustafa Pektemek’in takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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