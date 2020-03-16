Kasımpaşa, Süper Lig’in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri’nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
Şut çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.