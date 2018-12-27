Kasımpaşa’da Trezeguet gündemi bitmek bilmiyor. Mısırlı yıldıza şimdi de Alman ekiplerinden Stuttgart talip oldu. Sözleşmesi uzatılan futbolcu için Kasımpaşa’ya 5 milyon Euro bonservis önerildiği bildirildi. 24 yaşındaki futbolcu Arap takımlarından gelen tekliflerde olduğu gibi yine gitmek istiyor.

Kasımpaşa’nın ise bu teklifi az bulduğu ve oyuncuyu bırakmayı düşünmediğini bir kez daha ilettiği ifade edildi.

Geride kalan 17 maça 5 gol, 5 asistlik bir performans sığdıran Trezeguet’nin adı son olarak Kayseri’nin eski hocası Sumudica’nın çalıştırdığı Al Shabab ile anılmıştı.

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