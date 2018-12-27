Kasımpaşa'da Trezeguet'nin yeni talibi Stuttgart

Kasımpaşa’da Trezeguet gündemi bitmek bilmiyor. Mısırlı yıldıza şimdi de Alman ekiplerinden Stuttgart talip oldu.

27 Aralık 2018, Perşembe 06:00
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Kasımpaşa'da Trezeguet'nin yeni talibi Stuttgart

Kasımpaşa’da Trezeguet gündemi bitmek bilmiyor. Mısırlı yıldıza şimdi de Alman ekiplerinden Stuttgart talip oldu. Sözleşmesi uzatılan futbolcu için Kasımpaşa’ya 5 milyon Euro bonservis önerildiği bildirildi. 24 yaşındaki futbolcu Arap takımlarından gelen tekliflerde olduğu gibi yine gitmek istiyor.

Kasımpaşa’nın ise bu teklifi az bulduğu ve oyuncuyu bırakmayı düşünmediğini bir kez daha ilettiği ifade edildi.

Geride kalan 17 maça 5 gol, 5 asistlik bir performans sığdıran Trezeguet’nin adı son olarak Kayseri’nin eski hocası Sumudica’nın çalıştırdığı Al Shabab ile anılmıştı.

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