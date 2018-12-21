Kasımpaşa'da Trezeguet özür diledi

Beşiktaş maçı öncesi Kasımpaşa yönetiminin süresiz olarak kadro dışı bıraktığı Mısırlı yıldız Trezeguet, özür diledi ve affedildi.

21 Aralık 2018, Cuma 18:31 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa'da Trezeguet özür diledi

Kasımpaşa’da, Beşiktaş maçı öncesinde Trezeguet depremi yaşanıyor. Mısırlı futbolcu süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Trezeguet, Suudi Arabistan'dan gelen teklifin reddedilmesi nedeniyle yönetime tepki göstermiş, takımla antrenmanlara çıkmamıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Trezeguet, beIN Sports'ta yer alan habere göre yönetimden özür diledi ve affedildi. Yıldız oyuncunun Beşiktaş maçında sahada olması bekleniyor.

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