Sami Uğurlu sonrasında göreve getirilen Şenol Can’la da yollarını ayıran Kasımpaşa’da teknik direktör konusundaki arayış devam ediyor. Lacivert-Beyazlılar’ın gündeminde iki aday var.

Yerli isimlerle çalışmayı sürdürmek isteyen İstanbul ekibi, daha önce de çok kısa bir süre görev yapan İrfan Buz ismi üzerinde duruyor. Ayrıca futbolu bıraktıktan sonra bir süre Fatih Terim’in ekibinden yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Selçuk İnan da listedeki diğer teknik adam.

Yabancıda tek adayın yine külübü daha önce çalıştıran isimlerden biri olan Şota Arveladze olduğu ifade edilirken, yönetimin kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.