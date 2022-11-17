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Kasımpaşa'da teknik direktörlük için iki aday

Şenol Can ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ve Selçuk İnan'ın isimleri öne çıkmış durumda.

17 Kasım 2022, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa'da teknik direktörlük için iki aday

Sami Uğurlu sonrasında göreve getirilen Şenol Can’la da yollarını ayıran Kasımpaşa’da teknik direktör konusundaki arayış devam ediyor. Lacivert-Beyazlılar’ın gündeminde iki aday var.

Yerli isimlerle çalışmayı sürdürmek isteyen İstanbul ekibi, daha önce de çok kısa bir süre görev yapan İrfan Buz ismi üzerinde duruyor. Ayrıca futbolu bıraktıktan sonra bir süre Fatih Terim’in ekibinden yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Selçuk İnan da listedeki diğer teknik adam.

Yabancıda tek adayın yine külübü daha önce çalıştıran isimlerden biri olan Şota Arveladze olduğu ifade edilirken, yönetimin kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

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