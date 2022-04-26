Kasımpaşa'nın devre arasında Belçika takımı Standard Liege'den kiraladığı forvet Jackson Muleka şovuna Beşiktaş karşısında da devam etti. Süper Lig'de 10. maçına Siyah-Beyazlı takım karşısında çıkan 22 yaşındaki oyuncu attığı 2 golle 11. kez fileleri sarstı.

Alanya, Fenerbahçe , Göztepe (2), Yeni Malatya, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Adana Demir (2) filelerini havalandıran Demokratik Kongolu oyuncu dün geceyle birlikte üst üste 5. maçında da skor üretmiş oldu. Ayrıca 3 de asisti bulunan Muleka'nın 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu Kasımpaşa'da bulunuyor.