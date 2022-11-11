Sezona Sami Uğurlu yönetiminde başlayan İstanbul ekibi Kasımpaşa ligin ikinci haftasında oynanan Fenerbahçe maçında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından yollar ayrılmış ve Şenol Can'la anlaşılmıştı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 5 maçından galibiyet çıkartamayan Kasımpaşa’da teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı. Ligin 3’üncü haftasında Sami Uğurlu’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Can, lacivert-beyazlı ekibin başında 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 12 maça çıktı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şöyle; Teknik Sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.