Süper Lig 'de Dünya Kupası arasına 15 puanla 13. sırada giren Kasımpaşa'da devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Ligde son 5 haftada 2 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan İstanbul ekibi, Şenol Can ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe Selçuk İnan'ı getirmişti.

Selçuk İnan: Hedefimize ulaşacağız

Futbolu bıraktıktan sonra Eylül 2020'den Ocak 2022'ye kadar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan İnan, imza töreninde mutlu ve gururlu hissettiğini belirtmiş, "Öncelikle bana bu fırsatı veren Sayın Turgay Ciner'e teşekkürlerimi sunuyorum. Hedeflediğim, inandığım ne varsa şu anda gerçekleşiyor. İlk teknik direktörlük deneyimim olacak. Hedefimize, oyuncularımızla, ekibimizle ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Armin Hodzic'le anlaşma sağlandı

Alt sıralardan uzaklaşmak için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Lacivert Beyazlılar, ilk transferini yaptı. Paşa, daha önce kiralık olarak takımın formasını giyen hücum oyuncusu Armin Hodzic'le anlaşmaya vardı. Serbest durumda bulunan başarılı oyuncu, devre arasına kadar takımla çalışacak ve transfer dönemi açıldığında resmen Kasımpaşa'nın futbolcusu olacak.

2020/21 sezonunda kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen 28 yaşındaki Bosnalı forvet, 23 maçta 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL