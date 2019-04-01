Kasımpaşa’da sakatlığı bulunan Veysel Sarı, antrenmana katılmadı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Veysel Sarı’nın katılmadığı ifade edildi.
İdmanda, Haris Hajradinovic, Abdul Rahman Khalili ve Uğurcan Yazğılı’nın takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştığı aktarıldı.
AA