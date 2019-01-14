Kasımpaşa'da rota Simone Scuffet

Benfica’nın 24 yaşındaki kalecisi Bruno Varela'dan sakatlığı nedeniyle vazgeçen Kasımpaşa, Udinese’nin 22 yaşındaki file bekçisi Simone Scuffet'e yöneldi.

14 Ocak 2019, Pazartesi 06:39
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Kasımpaşa'da rota Simone Scuffet

Bir süredir kaleye takviye için görüşmelerde bulunan Kasımpaşa, Benfica’nın 24 yaşındaki kalecisi Bruno Varela’yı İstanbul’a getirip sağlık kontrolünden geçirmişti. Omzunda sakatlığı bulunduğu ortaya çıkan kalecinin transferinden vazgeçmek zorunda kalan Paşa’da yeni arayışlar başladı.

Teknik direktör Mustafa Denizli’nin hedefinde ise Udinese’nin 22 yaşındaki file bekçisi Simone Scuffet olduğu belirtildi. İstanbul ekibi, bu kaleciyi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayabilmek adına görüşmelerde bulunuyor.

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