Bir süredir kaleye takviye için görüşmelerde bulunan Kasımpaşa, Benfica’nın 24 yaşındaki kalecisi Bruno Varela’yı İstanbul’a getirip sağlık kontrolünden geçirmişti. Omzunda sakatlığı bulunduğu ortaya çıkan kalecinin transferinden vazgeçmek zorunda kalan Paşa’da yeni arayışlar başladı.

Teknik direktör Mustafa Denizli’nin hedefinde ise Udinese’nin 22 yaşındaki file bekçisi Simone Scuffet olduğu belirtildi. İstanbul ekibi, bu kaleciyi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayabilmek adına görüşmelerde bulunuyor.