MENÜ

Kasımpaşa'da Mickael Tirpan geri döndü

2019-2021 yılları arasında Kasımpaşa forması giyen Mickael Tırpan, Lacivert Beyazlı ekibe geri döndü. Paşa, 28 yaşındaki sağ bekle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

09 Eylül 2022, Cuma 01:41 Son Güncelleme:
- A +
Kasımpaşa'da Mickael Tirpan geri döndü

Kasımpaşa, transfer döneminin son gününde eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna kattı. Lacivert Beyazlı, son olarak Fortuna Sittard forması giyen 28 yaşındaki sağ bekle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''2019-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Mickael Tırpan yeniden Kasımpaşamızda'' ifadeleri kullanıldı. 

Türk pasaportu da bulunan Belçikalı oyuncu, Kasımpaşa formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 gol atmıştı. Bu sezon Fortuna Sittard formasıyla 5 maça çıkan Belçikalı oyuncu, skor katkısı veremedi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...