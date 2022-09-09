Kasımpaşa, transfer döneminin son gününde eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna kattı. Lacivert Beyazlı, son olarak Fortuna Sittard forması giyen 28 yaşındaki sağ bekle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''2019-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Mickael Tırpan yeniden Kasımpaşamızda'' ifadeleri kullanıldı.

Türk pasaportu da bulunan Belçikalı oyuncu, Kasımpaşa formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 gol atmıştı. Bu sezon Fortuna Sittard formasıyla 5 maça çıkan Belçikalı oyuncu, skor katkısı veremedi.