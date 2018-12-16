Kasımpaşa’da kupa mesaisi başladı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dün Spor Toto Süper Lig’de oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyen oyuncular katılmadı.

Atiker Konyaspor mücadelesinde az süre alan ve oynamayan futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Top kazanma ve şut çalışmaları ile devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlıkları devam eden oyuncular İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili, antrenmanda yer almadı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Menemen Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

İki takım arasında İzmir’de oynanan turun ilk maçını Kasımpaşa 2-1 kazanmıştı.

AA