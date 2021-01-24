Kasımpaşa’da Koita kadro dışı bırakıldı

Kasımpaşa’da 6 sezondur forma giyen Koita, kadro dışı bırakıldı. Son olarak Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında kadroda yer alan Koita’nın sakatlığından dolayı uzun süredir takımla beraber olamadığı biliniyordu. Geçtiğimiz hafta içi tedavisi tamamlanan ve antrenmanlara başlamaya hazır hale gelen Fransız oyuncunun yönetim kararı ile kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Daha önce Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın da sakatlık dolayısıyla forma giyemediğini açıkladığı 30 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından takımda kalmak istemediği aktarılıyor.

Koita, lacivert-beyazlılarda 108 maçta görev alırken, 31 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bora Akyol / İSTANBUL (İHA)