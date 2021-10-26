Kasımpaşa'da Guti sesleri
Cihat Arslan'la yollarını ayıran Kasımpaşa'da teknik direktör arayışları devam ederken, süpriz bir isim gündeme geldi. Lacivert-Beyazlılar'ın, 2010-2011 yıllarında Beşiktaş'ta forma giyen ve 2018-19 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti Hernandez'i de adaylar arasına aldığı iddia edildi.
Sezona Şenol Can ile başlayan Kasımpaşa Pro Lisansı olmayan genç hocanın ceza alma riskine karşın 1. hafta sonunda Can'la yollarını ayırmıştı. Ardından takımın başına apar topar Cihat Arslan'ı getiren İstanbul ekibi 9 maçta 6 mağlubiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alınınca Arslan'ı da göndermişti.
Serkan Reçber geri döndü
Lacivert-Beyazlılar yeniden hoca arayışına başlarken, Şenol Can'un dönebileceği gündeme gelmişti. Ancak 38 yaşındaki çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadığı öğrenildi. Bu süreçte Serkan Reçber sportif direktör olarak yeniden Kasımpaşa'ya dönerken, yönetim ve Reçber bir toplantı yaptı.
Zirvede gündeme geldi
Görüşmede 2010-2011 yıllarında Beşiktaş 'ta forma giyen ve Siyah-Beyazlılar'da 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti Hernandez'in isminin de gündeme geldiği iddia edildi. İspanyol futbol adamının, Kasımpaşa'nın teknik direktör adayları listesinde yer aldığı öne sürülüyor.
Almeira'nın başındaydı
Guti Hernandez antrenörlük kariyerine efsanesi olduğu Real Madrid'in altyaş kategorilerinde başlarken, teknik direktörlük macerasındaki ilk ciddi deneyimini de İspanyol ekibi Almeira'da yaşadı. Almeira'nın 22 maçında takımın başında yer alan 44 yaşındaki Guti 1.45 puan ortalaması yakaladı.