Sezona Şenol Can ile başlayan Kasımpaşa Pro Lisansı olmayan genç hocanın ceza alma riskine karşın 1. hafta sonunda Can'la yollarını ayırmıştı. Ardından takımın başına apar topar Cihat Arslan'ı getiren İstanbul ekibi 9 maçta 6 mağlubiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alınınca Arslan'ı da göndermişti.

Serkan Reçber geri döndü

Lacivert-Beyazlılar yeniden hoca arayışına başlarken, Şenol Can'un dönebileceği gündeme gelmişti. Ancak 38 yaşındaki çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadığı öğrenildi. Bu süreçte Serkan Reçber sportif direktör olarak yeniden Kasımpaşa'ya dönerken, yönetim ve Reçber bir toplantı yaptı.

Zirvede gündeme geldi

Görüşmede 2010-2011 yıllarında Beşiktaş 'ta forma giyen ve Siyah-Beyazlılar'da 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti Hernandez'in isminin de gündeme geldiği iddia edildi. İspanyol futbol adamının, Kasımpaşa'nın teknik direktör adayları listesinde yer aldığı öne sürülüyor.

Almeira'nın başındaydı

Guti Hernandez antrenörlük kariyerine efsanesi olduğu Real Madrid'in altyaş kategorilerinde başlarken, teknik direktörlük macerasındaki ilk ciddi deneyimini de İspanyol ekibi Almeira'da yaşadı. Almeira'nın 22 maçında takımın başında yer alan 44 yaşındaki Guti 1.45 puan ortalaması yakaladı.



