Kasımpaşa'da ücretine zam istediği için yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Fode Koita affedildi. Kasımpaşa'da takımla birlikte antrenmanlara başlayan Koita, Galatasaray karşılaşmasında maç kadrosunda yer alacak.

87 maçta 23 gol, 10 asist

Fode Koita, Süper Lig'de çıktığı 87 maçta 23 gol attı 10 da asist yapma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki golcü Kasımpaşa'nın Kayserispor ve Rizespor maçlarında kadroya alınmamıştı.

Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti

Hatırlanacağı gibi Koita, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Koita için Kasımpaşa ile temas kurduklarını ancak; Kasımpaşa'nın futbolcuyu kadrosunda tutmak istediğini açıklamıştı. (Ajansspor)



