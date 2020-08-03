Kasımpaşa'da Fuat Çapa'nın alternatifi Mustafa Kaplan

Kasımpaşa, Fuat Çapa ile bayramdan sonra masaya oturacak, planlamada anlaşma sağlanamazsa yerine düşünülen ilk aday Mustafa Kaplan. Deneyimli hoca ile görüşme yapılacak.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 15:57 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa'da Fuat Çapa'nın alternatifi Mustafa Kaplan

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 43 puanla 10. sırada bitiren Kasımpaşa'da her an bir hoca değişikliği yaşanabilir. İstanbul ekibi Fuat Çapa'nın takımın başına geçmesi ile büyük bir ivme kazanmış ve aldığı başarılı sonuçlar ile küme düşme potasından kurtulmayı başarmıştı. Ancak yönetimin bir kan değişikliğine gidebileceği gelen bilgiler arasında.

Kasımpaşa, Fuat Çapa ile bayramdan sonra masaya oturacak, planlamada anlaşma sağlanamazsa yerine düşünülen ilk aday Mustafa Kaplan. Deneyimli hoca ile görüşme yapılacak.

Ömer Necati Albayrak


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