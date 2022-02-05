﻿﻿ Süper Lig 'in 24. haftasında lider Trabzonspor , sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Trabzonspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Kasımpaşa'da tecrübeli file bekçisi Ertuğrul Taşkıran maçın ardından karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün kararlarına tepki gösterdi.

Ertuğrul Taşkıran'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sahada çok güzel bir oyun vardı. Biz de seyirci gibiydik. Trabzonspor şampiyonluğa oynuyor. Biz de bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadeleyi yapabilmemiz için şartların eşit olması lazım. Taraftarlarını arkalarını almışlar. Kaliteli oyunları da var. Ama hakemin öyle bir maç yönetiş şekli vardı ki... Ben maçın içinde anladım yani. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullanıyor. Oyunu kestiği yerler, verdiği kartlar. Böyle olmamalı. Biz de mücadele içerisindeyiz. Ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz."

"Niye kırmızı kart gördü anlamadım"

"Sahada 10 kişi kaldıktan sonra arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Bizim oyuncu niye kırmızı kart gördü anlamadım. Gidip itiraz edeceğim, biliyorum kart verecek. Uğurcan'a bir kere bile uyarıda bulunmadı. Tam tersi olsaydı, biz 1-0 önde olsaydık ne olacaktı? Her pozisyon, her aut atışında yanımıza gelecekti. Böyle olmamalı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. İnşallah ilerleyen haftalarda sonuçları almaya devam edeceğiz."



