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Kasımpaşa'da çalışmalar devam ediyor

Kasımpaşa'da çalışmalar devam ediyor

04 Temmuz 2019, Perşembe 13:16
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Kasımpaşa'da çalışmalar devam ediyor

İSTANBUL, (DHA) - Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmalarla devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana oyuncular direnç bandı egzersizleri ile başlayarak, pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladılar.
Afrika Kupası'nda olan Trezeguet ve izinli olan oyuncular Veysel Sarı, Ramazan Köse, Özgür Çek ve Fode Koita antrenmana katılmadılar. 
Kasımpaşa, bu akşam saat 19.00’da yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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