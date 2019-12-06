Kasımpaşa’da Beşiktaş mesaisi sürüyor

Kasımpaşa, Süper Lig’in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

06 Aralık 2019, Cuma 19:25
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Kasımpaşa’da Beşiktaş mesaisi sürüyor

Kasımpaşa, Süper Lig’in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri’ndeki antrenman teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma hareketleri ve dayanıklılık uygulamalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktik idmanla sona erdi. Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

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