Kasımpaşa’da Ankaragücü mesaisi sürüyor

Kasımpaşa, Süper Lig’in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri’nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanda, pas ve şut organizasyonları yapıldı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Kasımpaşa, bugün yapacağı idmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.