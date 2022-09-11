Spor Toto Süper Lig 'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray 'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde Lacivert-Beyazlılar zorlu karşılaşmanın ilk 11'ini açıkladı. Teknik direktör Şenol Can; Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina ve Bahoken 11'ini sahaya sürdü.

İlk 11'e bakan futbolseverler ise ilk etapta İstanbul ekibinin kadrosunda 2 yerli oyuncu olduğunu düşündü. Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralına göre sahada en az 3 yerli futbolcu bulunması gerekiyor. Bu kural nedeniyle bir hata olacağını düşünen futbolseverler yanıldı.

Çünkü Belçika asıllı Mickael Tirpan'ın, Türk pasaportu da bulunuyor. Bu nedenle 27 yaşındaki ön libero yerli oyuncu statüsünde görev yapabiliyor.