Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçının ardından büyük olay!

Son dakika gelişmesi... Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Ev sahibi ekibin ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşma 2-2 sona erdi. Kasımpaşa'nın gollerini 13. dakikada Koita ve 90+3. dakikada Khalili kaydederken, BtcTurk Yeni Malatyaspor’un gollerini 61. dakikada Jahovic ve 68. dakikada Veysel Sarı kendi kalesine attı.

90 dakikanın sona ermesinin ardından büyük bir kavga çıktı. İddiaya göre Kasımpaşa'nın stoperi Veysel Sarı ve Yeni Malatyaspor'un forveti Adis Jahovic arasında sinirler gerildi. Olayın sebebinin ise Jahovic'in maç içerisinde sürekli karşı karşıya geldiği Veysel Sarı'ya küfür etmesi olarak belirtildi.

İkilinin koridorda karşı karşıya gelmesi ve kavga etmesinin ardından olaya iki takım futbolcuları dahil oldu.

Görevlilerin yatıştıramadığı kavga, polis güçlerinin müdahele etmesiyle son buldu. Mücadelenin hakem ve temsilcilerinin olayla ilgili rapolarına ne yazdığı merak konusu oldu. Hafta içerisinde iki takım futbolcularına da PFDK'dan ceza gelmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Yeni Malatyaspor'un hocası Sergen Yalçın, kırmızı kart görmesinin ardından Halis Özkahya'ya sert tepki göstermişti.

FANATİK ÖZEL

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