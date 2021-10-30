Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İşte ilk 11'ler)
Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında ÖK Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ev sahibi, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ile çıkacağı ilk maçta 8 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Sumudica ile 2'de 2 yapan Malatya temsilcisi ise çıkışını İstanbul deplasmanında sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde. Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
8 maçtır kazanamayan ve Cihat Arslan'ın yerine takımı Hakan Kutlu'ya emanet eden Kasımpaşa, Süper Lig 'in 11. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa, Hakan Kutlu yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada evinde 3 puanı kapıp kötü seriyi sonlandırmak istiyor. 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Lacivert Beyazlı takım, 6 puanla 19. sırada yer alıyor. Marius Sumudica’nın göreve getirilmesinin ardından oynadığı 2 maçı kazanan Malatya temsilcisi ise çıkışını sürdürmek, evine 3'te 3'le dönmek istiyor. Ligde 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucunda 12 puan toplayan Sarı Kırmızılı ekip, haftaya 12 puanla 13. sırada girdi.
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Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçını Alper Ulusoy yönetecek. Bugün saat 13.30’da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Dirar, Donk, Bruma, Eren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Jörgensen
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Aabid, Ndong, Mustafa, Hafez, Chouiar, Tetteh, Adem
Kasımpaşa’da sakatlığı süren Kevin Varga, kritik maçta forma giyemeyecek. Malatyaspor'da ise sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Sadık Çiftpınar, zorlu 90 dakikada sahada olamayacak.