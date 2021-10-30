8 maçtır kazanamayan ve Cihat Arslan'ın yerine takımı Hakan Kutlu'ya emanet eden Kasımpaşa, Süper Lig 'in 11. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa, Hakan Kutlu yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada evinde 3 puanı kapıp kötü seriyi sonlandırmak istiyor. 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Lacivert Beyazlı takım, 6 puanla 19. sırada yer alıyor. Marius Sumudica’nın göreve getirilmesinin ardından oynadığı 2 maçı kazanan Malatya temsilcisi ise çıkışını sürdürmek, evine 3'te 3'le dönmek istiyor. Ligde 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucunda 12 puan toplayan Sarı Kırmızılı ekip, haftaya 12 puanla 13. sırada girdi.

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Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçını Alper Ulusoy yönetecek. Bugün saat 13.30’da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Dirar, Donk, Bruma, Eren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Jörgensen

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Aabid, Ndong, Mustafa, Hafez, Chouiar, Tetteh, Adem

Kasımpaşa’da sakatlığı süren Kevin Varga, kritik maçta forma giyemeyecek. Malatyaspor'da ise sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Sadık Çiftpınar, zorlu 90 dakikada sahada olamayacak.