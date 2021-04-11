Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş'ı yenerek büyük sürprize imza atan ve ardından Denizlispor ile deplasmanda berebare kalan Kasımpaşa 34. hafta mücadelesinde kendisi gibi düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa rakibini yenerek yukarılara doğru tırmanmak istiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde yaptığı 32 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 35 puanla girdi.

Helenex Yeni Malatyaspor ise çıktığı 31 müsabakada 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Malatya ekibi, 33. hafta sonunda 33 puana sahip.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlığı bulunan Julian Jeanvier karşılaşmada forma giyemeyecek.