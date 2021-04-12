Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı canlı

Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş'ı yenerek büyük sürprize imza atan ve ardından Denizlispor ile deplasmanda berebare kalan Kasımpaşa 34. hafta mücadelesinde kendisi gibi düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Kasımpaşa rakibini yenerek yukarılara doğru tırmanmak istiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

MAÇ BAŞLADI!





Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Wallace, Chebake, Hafez, Acquah, Mustafa, Adem, Zeki, Fofana, Tetteh

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde yaptığı 32 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 35 puanla girdi.

Helenex Yeni Malatyaspor ise çıktığı 31 müsabakada 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Malatya ekibi, 33. hafta sonunda 33 puana sahip.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.