Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Kasımpaşa, Süper Lig’in 10. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Ligde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 11 puan ve averajla 11. sırada girdi. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise Süper Lig’de yaptığı son 3 karşılaşmada sahadan galip ayrıldı. Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-siyahlı ekip, 16 puan ve averajla 3. basamakta yer alıyor.

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Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.30’da başladı. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor 11'leri:

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa, Koita.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Mustafa, Sakıb, Issam, Hadebe, Acquah, Donald, Guilherme, Bifouma, Jahovic

Düdük Halis Özkahya’da

İki takım arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev alacak.

Süper Lig’de 5. randevu

Kasımpaşa ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana yapılan 4 karşılaşmanın 2’sini Kasımpaşa kazandı. Bir müsabaka berabere sonuçlandı, bir maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspor galip geldi. Söz konusu maçlarda Kasımpaşa’nın attığı 8 gole karşılık BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.



