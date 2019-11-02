(ÖZET) Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-2
Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Ev sahibi ekibin ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşma 2-2 sona erdi. Son 4 haftada 10 puan toplayan Yeni Malatyaspor, 17 puana ulaştı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi solladı, 3. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 12 puanla 10. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Tam 4 golün çıktığı maçta puanlar paylaşıldı. Henüz 13. dakikada Koita ile öne geçen Kasımpaşa, üstünlüğünü korudu ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip Malatya, 61'de Jahovic ile eşitliği yakaladı, 68'de Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti.
Art arda gelen gollerin ardından maçta tempo yükselirken skoru belirleyen gol 90+3'de geldi. Koita'nın pasında net bir vuruş yapan Khalili, eşitliği getirdi ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
İki takım da hanesine 1'er puan yazdırırken Yeni Malatyaspor 17 puanla 3. Kasımpaşa ise 12 puanla 10. sırada kaldı.
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Sergen Yalçın'a kırmızı kart
Yeni Malatyaspor'da Robin Yalçın, 17 ve 77'de gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kart gördü. Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçının 84. dakikasında Sergen Yalçın kırmızı kart gördü. Hakem Halis Özkahya'nın üstüne yürümeye teşebbüs eden Sergen Yalçın, yardımcıları tarafından zorlukla sakinleştirildi.
Malatya'ya İstanbul yaramıyor
Yeni Malatyaspor, üçüncü sezonunu geçirdiği Süper Lig’de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamadı. Doğu ekibi, Kasımpaşa maçıyla beraber İstanbul ekipleriyle dış sahada oynadığı 11 karşılaşmadan 9 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.