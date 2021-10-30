Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor (CANLI)

8 maçtır kazanamayan ve Cihat Arslan'ın yerine takımı Hakan Kutlu'ya emanet eden Kasımpaşa, Süper Lig 'in 11. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Kasımpaşa, Hakan Kutlu yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada evinde 3 puanı kapıp kötü seriyi sonlandırmak istiyor. 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Lacivert Beyazlı takım, 6 puanla 19. sırada yer alıyor. Marius Sumudica’nın göreve getirilmesinin ardından oynadığı 2 maçı kazanan Malatya temsilcisi ise çıkışını sürdürmek, evine 3'te 3'le dönmek istiyor. Ligde 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucunda 12 puan toplayan Sarı Kırmızılı ekip, haftaya 12 puanla 13. sırada girdi. Maçta ilk düdük çaldı. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 8' Malatyaspor Tetteh ile tehlikeli geldi. Kasımpaşa ceza alanına gelen topa savunmanın arasından düşerken vuran Tetteh'in bu denemesi başarılı olmadı ve top yandan az farkla auta çıktı.

⏱ 11' Yeni Malatyaspor'un Tetteh ile attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Sol kanattan Mounir'in yerden gönderdiği pasla hareketlenen Tetteh, top gelir gelmez şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak kalkan bayrak golü ofsayt nedeniyle geçerli saymadı. VAR'dan yapılan inceleme sonrasında da ofsayt kararının doğru olduğu görüldü.

⏱ 31' Yeni Malatyaspor bir kez daha etkili geldi. Sağ kanatta Mustafa Eskihellaç ceza sahasına giren ve savunma arkasına sarkan Tetteh'e pasını gönderdi. Tetteh ceza sahası içerisindeki Adem'e yerden pasını attı ancak Adem ön alan gelince top arkaya açıldı ve Malatyaspor gol şansını kaçırdı.

⏱ 39' Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Tetteh topla birlikte ceza sahası sol dışına kadar geldi. Yerden yayın üzerindeki arkadaşı Mounir'e gönderdi. Fransız futbolcu şutunu attı kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

⏱ 41' Yeni Malatyaspor etkili ataklarını sürdürmeye devam etti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası içerisine geldi. Kasımpaşa kalesinin önünde yaşanan karambolde ev sahibi ekibin savunması topu güçlükle uzaklaştırdı.

⏱ 49' Kasımpaşa tehlikeli geldi. Orta sahanın az ilerisinden Nabil Dirar, ceza sahasına boş koşu yapan Hajradinovic'e pasını gönderdi. Bosnalı futbolcu yerden ceza sahasındaki Umut Bozok'a göndermek istedi ancak son anda Yeni Malatyaspor savunması kornere çeldi.

⏱ 51' Kasımpaşa bir kez daha tehlikeli geldi. Ceza sahasının dışından yaklaşık 30 metrelik mesafeden Hajradinovic şutunu attı ancak top üst direği sıyırarak auta çıktı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Dirar, Donk, Bruma, Eren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Jörgensen

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Aabid, Ndong, Mustafa, Hafez, Chouiar, Tetteh, Adem

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçını Alper Ulusoy yönetiyor. Saat 13.30’da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...



