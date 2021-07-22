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Kasımpaşa, Umut Bozok'u transfer etti

Kasımpaşa, Lorient'den 24 yaşındaki golcü futbolcu Umut Bozok'u satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 21:15 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa, Umut Bozok'u transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Umut Bozok'u kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, 24 yaşındaki forvetin Lorient'den satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralandığını duyurdu.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Lorient takımının 24 yaşındaki forvet oyuncusu Umut Bozok, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.''

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