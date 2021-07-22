Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Umut Bozok'u kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, 24 yaşındaki forvetin Lorient'den satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralandığını duyurdu.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Lorient takımının 24 yaşındaki forvet oyuncusu Umut Bozok, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.''