Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, Avusturya ekibi Klagenfurt'tan Turgay Gemicibaşı'nı kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonu bulunan 26 yaşındaki solak ön libero, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 sezonluğuna Lacivert Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni transferimiz Turgay Gemicibaşı, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.'' ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Klagenfurt formasıyla 29 maça çıkan Turgay, 9 gol, 3 asistle skora katkı vermişti.