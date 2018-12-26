Kasımpaşa Trezeguet kararı verildi

Mustafa Denizli yönetiminde sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışı vermeyi hedefleyen Kasımpaşa’da gündem Trezeguet...

Transfer görüşmelerinde buluduğu için Beşiktaş maçı önceside kadro dışı bırakılıp affedilen Mısırlı futbolcu için yönetim kararını verdi. Başkan Turgay Ciner’in 24 yaşındaki futbolcuya gelen tekliflere kapıyı kapattığı öğrenildi.

Yıldız oyuncunun da takımda kalması adına büyük ölçüde ikna edildiği, astronomik bir teklif olmadığı takdirde kesin olarak sezonun ikinci yarısında da Lacivert- Beyazlı formayı giymeye devam edeceği ifade edildi.

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