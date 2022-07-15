Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısına damgasını vuran Jackson Muleka'nın kiralık sözleşmesinin sona ermesi ve takımdan ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Kasımpaşa, aradığı ismi Fransa'da buldu. İstanbul ekibi, son olarak Angers forması giyen ve bonservisi elinde olan ve ismi Ankaragücü ile de anılan Stephane Bahoken'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni transferimiz Stéphane Bahoken, sağlık sponsorumuzLiv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.'' ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Angers formasıyla Ligue 1’de 29 maça çıkan tecrübeli forvet, 3 gol attı. Kamerun A Milli Takım formasını da 4 kez giyen Bahoken, rakip fileleri 4 kez sarsmayı başardı.







