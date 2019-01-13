Kasımpaşa transferde bir bomba daha patlatıyor: Simone Scuffet

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk potasındaki takımlar arasında yer alan Kasımpaşa, transferde bombaları arka arakaya patlatıyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu Tobias Heintz, Azad Toptik ve Haris Hajradinovic ile güçlendiren Süper Lig ekibi, bir takviye de kaleye yapmaya hazırlanıyor.

Sky Sport İtalya'nın okuyucularıyla paylaştığı habere göre Kasımpaşa, Udinese'nin 22 yaşındaki file bekçisi Simone Scuffet'i kiralamaya çok yakın.

Genç kaleci, bu sezon takımıyla çıktığı 9 maçta kalesinde 13 gol gördü. Scufffet'in güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler