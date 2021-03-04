Trabzonspor, Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye kaybeden ve 7 maçlık serisi sona eren Trabzonspor, bu yenilginin yaralarını sarmak için gözüne Kasımpaşa'yı kestirdi. Nwakaeme, en çok gol attığı takım olan Kasımpaşa'ya karşı yine takımının en önemli kozu olacak. Son 6 maçında bir galibiyet alabilen Kasımpaşa ise evinde 3 puana uzanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Yaptığı karşılaşmaların 14’ünü kazanan, 6’sında berabere kalan ve 6’sını kaybeden bordo-mavililer, hanesine 48 puan yazdırdı. Trabzonspor, 28. haftaya 4. sırada girdi. 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puanla 14. sırada yer aldı.

Kasımpaşa, ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan maçı 4-3 kazanmıştı. Bu müsabakanın ardından Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrılmıştı.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Drinkwater, Yusuf, Hajradinovic, Varga

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin (Serkan), Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

İstanbul’da rövanş zamanı

Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan ve tam 7 gol atılan maçı Kasımpaşa 4-3’lük skorla kazanmıştı. Bordo-Mavililer, 3-1 öne geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılırken, o karşılaşma Eddie Newton’un son maçı olmuştu. Karadeniz ekibi, bugün İstanbul’da rövanşı almak istiyor. Abdullah Avcı yönetiminde hesap kapatarak ilerleyen Fırtına, sadece Fenerbahçe’ye ligin her iki maçında da kaybetmişti.

En büyük koz Anthony Nwakaeme

Ligde en son 24. haftadaki Yeni Malatya karşılaşmasında gol atan Anthony Nwakaeme, bugünkü Kasımpaşa deplasmanında teknik direktör Abdullah Avcı’nın en önemli hücum silahı... Gaziantep ve Fenerbahçe mücadelelerini boş geçen Nwakaeme, Kasımpaşa maçlarını ise ayrı seviyor. Öyle ki Nijeryalı yıldızın en çok gol attığı takım Kasımpaşa. İstanbul ekibine karşı çıktığı 4 lig mücadelesinde tam 6 kez rakip ağları sarsan Nwakaeme’nin ayrıca 2 asisti bulunuyor.

Söz konusu 4 maçta tam 8 kez skora etki eden 31 yaşındaki sol kanat, müthiş serisini devam ettirmek istiyor. Abdullah Avcı’nın saha içi liderlik görevini verdiği Nwakaeme, hücum bölgesinde Bordo-Mavililer’in kilit ismi olacak.

Vitor Hugo maskeyle sahada

Bordo-Mavili ekibin savunmadaki kilit ismi Vitor Hugo’dan büyük fedakârlık... Fenerbahçe mücadelesinde burnu kırılan Brezilyalı stoper, özel bir maskeyle sahadaki yerini alacak. Kritik periyotta takımını yalnız bırakmak istemeyen ve çok rahat etmemesine rağmen maskeyle oynayabileceğini belirten tecrübeli oyuncu ilk 11’de olacak. Te knik direktör Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezi haline gelen Edgar-Hugo ikilisinin, Trabzonspor’un yakaladığı savunma başarısındaki payı çok büyük.

Avcı, zorunlu olmadığı takdirde stoper tandemini hiç bozmuyor. Vitor Hugo, defanstaki performansının yanı sıra hücumdaki katkısıyla da dikkat çekiyor. Ligde 2 kez gol atan 29 yaşındaki savunmacı, bu gollerle Trabzonspor’a çok önemli 6 puan kazandırdı. Hatayspor ve Beşiktaş deplasmanlarında fileleri havalandıran Hugo, Fırtına’yı galibiyete taşımıştı.

Trabzonspor'da 3 eksik

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek.

Kasımpaşa’da 8 oyuncu forma giyemeyecek

Ligde 29 puanı bulunan ve son olarak deplasmanda Göztepe’ye 1-0’lık skorla mağlup olan Kasımpaşa’da bugün 8 oyuncu forma giyemeyecek. Lacivert- Beyazlılar’da Aytaç Kara ve Luckassen cezalı. Armind Hodzic, Tarkan Serbest ve Jeanvier sakat. Koita için kadro dışı kararı devam ederken, Thelin ve Erdem’in ise hastalığı bulunuyor. Teknik direktör Fuat Çapa, kadroda alternatif sıkıntısı yaşıyor.

Alanyaspor öncesi sarı alarm!

Bugünkü maçı kazanmak kadar ceza sınırındaki isimleri de kaybetmemek çok önemli. Çünkü bir sonraki rakip, ligin dişli ekibi Alanyaspor. Trabzonspor’da Edgar, Vitor Hugo ve Abdulkadir Parmak ceza sınırında bulunuyor. 3 oyuncu eğer kart görürse, pazartesi günkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Bordo-Mavililer sonrasında ise sırasıyla Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor’la karşılaşacak.

Teknik heyet, Kasımpaşa mücadelesi öncesi özellikle ceza sınırındaki oyunculardan dikkatli olmalarını ve hakemle gereksiz diyaloğa girmemelerini istedi. Karadeniz ekibinin savunmadaki kilit isimleri Hugo ve Edgar, haftalardır maçlara sarı kart sınırında çıkıyor. Bu ikilinin kulübedeki alternatifleri ise Hosseini ve Hüseyin Türkmen...

Hüseyin Türkmen’e ‘hazır ol’ mesajı

Fırtına’nın hocası Abdullah Avcı, bugün sağ bekte değişime gidebilir. Fenerbahçe maçında Pelkas’ın attığı gol öncesi kritik bir hataya imza atan ve daha önce de benzer top kayıpları yaşayan Serkan Asan’ın yerine Hüseyin Türkmen mücadeleye 11’de başlayabilir. Abdullah hoca, dünkü antrenmanda savunmanın sağında hem Serkan hem de Hüseyin’i denedi. Daha önce de ligde 1 maçta sağ bekte görev yapan stoper Hüseyin, ortalama bir performans göstermişti.

Trabzonspor ile Kasımpaşa 24. randevuda

Trabzonspor ile Kasımpaşa, İstanbul’da yapacakları müsabakayla 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 23 maçın 10’unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Kasımpaşa 32 golle karşılık verdi.

İstanbul’daki maçlarda eşitlik

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 11 maçın 3’ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı. İstanbul’da oynanan son 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, 4-3 kazanmıştı.