Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor , Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, zirve yarışında yara almak istemiyor. İstanbul ekibi ise çıkışa geçmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibinde Trondsen ve Djaniny'in sakatlıkları bulunuyor.

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla Beşiktaş 'ın arkasında averajla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor.

Kasımpaşa ise geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, 4 puanla haftaya 13. sırada girdi.

Karadeniz ekibinde Trondsen ve Djaniny'in sakatlıkları bulunuyor.

25. randevu

Trabzonspor ile Kasımpaşa, İstanbul'da yapacakları müsabakayla 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki sonuçlar

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 12 maçın 4'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Kasımpaşa deplasmanında son yenilgisini 2013-2014 sezonunda 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavililer, daha sonraki 7 dış saha maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek yenilgi yaşamadı.