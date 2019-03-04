Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon İstanbul’da ilk 3 puanını alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda bir engeli aşmak istiyor. Bu sezon bordo-mavililer, İstanbul’da oynadığı 3 lig maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Ligde yaptığı son 6 maçtan puansız ayrılan Kasımpaşa, bordo-mavilileri yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kasımpaşa - Trabzonspor muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa: Scuffet, Veigneau, Ben Youssef, Veysel, Hafez, Sadiku, Pavelka, Trezeguet, Tarkan, Hajradinovic, Perica

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Anthony, Rodallega

Trabzonspor'da zorunlu değişiklikler

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa deplasmanına da eksiklerle gitti. Sağ bekler Joao Pereira ve Kamil Ahmet’in yanı sıra orta saha Ogenyi Onazi ile Abdülkadir Ömür maç kadrosuna alınmadı. Lacivert-Beyazlılar karşısında sağ bekte asıl mevkiisi stoper olan Hüseyin Türkmen’in görev yapması beklenirken, orta alanda ise Abdulkadir Parmak, Sosa ve Yusuf’un oynayacağı öğrenildi. Karaman, kanatlarda Anthony ile Ekuban’a görev vermeyi planlarken, Rodallega’yla da gol arayacak.

12 Yıllık rekabette Trabzonspor üstün!

Trabzonspor ile Kasımpaşa, bu akşam İstanbul’da oynayacakları karşılaşma ile birlikte 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 19 maçın 9’undan Bordo-Mavililer galibiyetle ayrılırken, İstanbul ekibi rakibini 5 kez mağlup etti. Taraflar 5 maçta ise yenişemedi. Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa ağlarını 31 kez sarsarken, Lacivert-Beyazlılar 25 golle karşılık verdi.

Popov ve Koita cezalı

Kasımpaşa’da Strahil Popov ile Fode Koita, kart cezası nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Süper Lig’in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapılan mücadelede kırmızı kart gören Popov ile aynı maçta bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Koita, bordo-mavili ekip karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

Paşa'lı Trezeguet Fırtına'yı görmesin!

Kasımpaşa’nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, Lacivert-Beyazlılar’a geldiği günden bu yana gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ancak 24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor’a karşı bir başka oynuyor! Süper Lig kariyerinde Fırtına’ya 3 kez rakip olan genç futbolcu, söz konusu maçlarda toplamda 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de gol pası vermeyi başardı. Trezeguet, bu akşam da İstanbul temsilcisinin en büyük kozu olacak.

450 günlük hasret

Trabzonspor, İstanbul’da 450 günlük galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. En son 9 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında son galibiyetini elde eden Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puana hasret kaldı. Trabzonspor, Kasımpaşa maçının ardından İstanbul’da oynadığı 4 lig maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bu sezonun haricinde bordo-mavililer, geçen sezon Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray’a 2-1 mağlup olmuştu.



