Kasımpaşa - Trabzonspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon İstanbul’da ilk 3 puanını alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda bir engeli aşmak istiyor. Bu sezon bordo-mavililer, İstanbul’da oynadığı 3 lig maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Ligde yaptığı son 6 maçtan puansız ayrılan Kasımpaşa, bordo-mavilileri yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı, hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI

Trabzonspor, 30. dakikada Nwakaeme ile öne geçti. Orta sahadan aldığı topu Kasımpaşa ceza sahasına kadar süren Nijerjalı golcü, sert bir vuruş yaptı ve Kasımpaşa kalecisi Scuffet'i avladı.

45+1'de yeniden sahne alan Nwakaeme, takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı sona erdi.

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Kasımpaşa - Trabzonspor 11'ler

Kasımpaşa: Scuffet, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Veysel, Josue Sa, Tarkan, Pavelka, İlhan, Trezeguet, Perica

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Yazıcı , Anthony, Rodallega

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Trabzonspor, ligdeki son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11’de görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, Kasımpaşa önünde Kamil Ahmet Çörekçi’nin yerine Zargo Toure’yi ilk 11’de sahaya sürdü.

Bordo-mavili takım maça, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11’i ile başladı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde ise Arda Akbulut, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Hasan Batuhan Artarslan, Ali Osman Karnapoğlu ve Luis Ibanez yer aldı.

- Yusuf Yazıcı ilk 11’de

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor ile yaptığı çeyrek final rövanş maçında sakatlanan Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa karşısında takımdaki yerini aldı.

Milli futbolcu, Ümraniyespor maçında sağ ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Tedavisi süreci tamamlanan ve bordo-mavili takımın son antrenmanına da katılan Yusuf, teknik direktör Ünal Karaman tarafından ilk 11’de sahaya sürüldü.

Öte yandan, Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi, Joao Pereira ve Abdülkadir Ömür maç kadrosunda bulunmadı.

- Trabzonspor’a taraftarından tam destek

Trabzonspor’u, Kasımpaşa ile deplasmanda yaptığı maçta taraftarları yalnız bırakmadı.

Bordo-mavili taraftarlar, İstanbul’daki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda misafir izleyiciler için ayrılan bölümün tamamını doldurarak takımlarına destek verdi.

- Kasımpaşa’da 2 eksik

Kasımpaşa’da 2 futbolcu, kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında kadroda yer almadı.

Lacivert-beyazlı takımın ligin 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a deplasmanda 3-0 yenildiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Strahil Popov ile aynı müsabakada bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Fode Koita, karşılaşmada görev yapamadı.