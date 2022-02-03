Kasımpaşa, Trabzon’da bir ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig ’in 23. haftasında sahasında Kayserispor’u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa, ligde üst üste 5. kez galibiyet sevinci yaşamış oldu. Mavi-beyazlılar ligin 19. haftasında sahasında Altay’ı 2-1 mağlup ederken, 20. haftada da Hatayspor’u 3-1 yendi. Daha sonra üst üste deplasman galibiyetlerine imza atan Kasımpaşa, Giresunspor’u 2-0, Galatasaray ’ı ise 3-1’lik skorlarla geçti. Söz konusu haftalarda 13 gol atan İstanbul ekibi, kalesinde ise 4 gol gördü.

5 maçlık seri 3. kez yaşandı

Türkiye liglerinin en üst seviyesinde 18 sezon mücadele eden ve son 10 sezondur Süper Lig’de yer alan Kasımpaşa, bu başarıyı 3 kez tekrarladı. 2013-2014 sezonunun 7-11. haftalarında 5 maç üst üste kazanan mavi-beyazlılar, 2019-2020 sezonunun 25-29. haftalarında galibiyet serisi yakalamıştı.

Geçen sezon Trabzon’da kazandı

Bu sezonun 24. haftasında lider Trabzonspor ’a konuk olacak Kasımpaşa, sahadan 3 puanla ayrılması halinde tarihinde ilk kez 6 maç üst üste galibiyet sevinci yaşama başarısı yakalayacak. Geçtiğimiz sezon Trabzon’da oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçı İstanbul ekibi 4-3 kazanmıştı. Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 5 Şubat Cumartesi saat 16.00’da başlayacak.

İHA