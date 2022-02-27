Ligin son sırasından aldığı Kasımpaşa’yı düşme hattından uzaklaştıran Sami Uğurlu yarınki maç için de iddialı. 9 maçta üst üste 5 kez kazanıp 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sami Hoca Kasımpaşa’ya ‘Uğurlu’ geldi.

Kasımpaşa’nın sürpriz bir kararla teknik direktör koltuğuna oturttuğu 43 yaşındaki Sami Uğurlu, Fenerbahçe maçı öncesinde Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Göreve kendisini çok hazır hissettiğini, Kasımpaşa’da uzun dönem çalıştıktan sonra hedefinin bir Bundesliga takımının başına geçmek oradan da herkesin hayali olan Premier Ligde teknik adamlık yapmak olduğunu belirten Sami Uğurlu Pazartesi akşamı konuk edecekleri Fenerbahçe’ye de bir sürpriz hazırladığını belirterek şunları söyledi:

Momentum hep elimizdeydi

“Ben göreve geldikten sonra 5 maç üst üste galip geldik, 3 beraberlik sadece 1 yenilgi aldık. O yenilgimiz de da özellikle ikinci 45 dakikada çok iyi oynadığımız Trabzon deplasmanındaydı. 9 maçta 20 gol attık. Hepsinde oyunun momentumu büyük oranda elinde bulunduran bir Kasımpaşa vardı. Biz ligin en iyi hücum futbolunu oynayan takımlarından biriyiz, Fenerbahçe için de sürpriz planım var. Kasımpaşa’nın galibiyeti kesinlikle sürpriz olmaz. Biz kendimizi her maçın favorisi olarak görüyoruz.”

Fenerbahçe’ye saygımız büyük

Kaybedilen Slavia Prag maçı Fenerbahçe’yi moral motivasyon olarak aşağı çekmiş olabilir. Ancak Fenerbahçe’nin ellerinde çok ciddi ve geniş bir kadro var. Her sorunu tolere edecek kadar güçlü oyuncuları var. Hatay karşısında birçok oyuncusunu dinlendirdi ama gene de galip geldi. Yani her ne olursa olsun, kim oynarsa oynasın Fenerbahçe sahaya çıktığı zaman iyi bir kadroyla karşımızda olacaktır. Buna hazırız. Fenerbahçe’ye büyük saygı duyuyoruz.

Arda süre aldıkça mutlu oluyorum

Arda Güler çok iyi çok yetenekli bir oyuncu, kendine inancı yüksek, özgüveni sağlam bir oyuncu. Süre aldıkça üzerine koya koya çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Genç oyuncuyu oynatmak ona son 3-5 dakikada sahaya sürmek değildir. Arda oynadığı futbolla sanki 50’nci maçını oynuyor gibi bir rahatlıkla oynuyor. Ben çok mutlu oldum. Çağtay da zor bir mevkide başarıyla oynadı. Bizim elimizde Eren Elmalı da Doğucan da çok yetenekli.”

EMRE BELÖZOĞLU YENi TERiM OLABiLiR

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun çok iyi bir birikime sahip olduğunu belirten sami Uğurlu “Kesinlikle yeni Fatih Terim olabilir. Futbol oynadığında belki çok insan onu agresif buldu öyle tanıdı ama teknik direktörlük hayatında daha olgun, daha doğru hareket eden, doğru işler yapan kaliteli bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Kendisini çok daha fazla geliştirebileceğini her gün üzerine koyacağını net olarak ortaya koyuyor” diye konuştu.

BENCE LİGiN SEYiR ZEVKi DÜŞMEDi

“Emre Belözoğlu, Önder Karaveli, Ömer Erdoğan, İlhan Palut, Volkan Demirel, Farioli, El Maestro, Montella gibi genç ve yeni isimler lige ağırlığını koydu. Genç teknik adamlara inanıp güvenip, görev verenler karşılığını aldı. Ligin seyir zevki düşmedi. Kalite farkları azaldı. Herkesin herkesi yenebiliyor. Bir Göztepe -G.Saray, Trabzon-Kasımpaşa, Trabzon-Kayseri maçları çok zevkliydi. Reytingi yüksek takımlar altta kaldı. Trabzon arayı çok açtı diye öyle görülüyor.”

Eren Elmalı’nın çok yetenekli 20 yaşında bir oyuncu olduğunu söyleyen Uğurlu, “Sol bekte arayış içinde olan Kuntz onu Milli Takım ’a almalı” diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet