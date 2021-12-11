Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu: 2. golde faul var!

Spor Toto Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Çok kritik maçlar oynayacaklarını söyleyen Hakan Kutlu, “Başakşehir’i tebrik ediyorum. 4-5 maçtır iyi oyunumuz vardı. Kazanamazsak da oyun olarak kazanıyorduk. Oyun kalitemiz düşüktü. Bunda Başakşehir’in de iyi takım olmasının da payı var. Zaman zaman üstünlük kurdular. Maçı çevirebilirdik.1-1’den sonra pozisyon yakaladık. Üstün oynamadığımız bir maçı galip tamamlayabilirdik. Devam edeceğiz. Çok önemli maçlarımız var. Maçın hakemi Fırat hoca iyi bir hakem. Tebrik ve takdir ettiğimiz bir hakem ama takdir haklarını bugün bizden yana kullanamadı. 2’nci golde yüzde yüz faul var. VAR’dan çevrilmez, çünkü hakem oyunu devam ettirdi” şeklinde konuştu.

İSTANBUL (DHA)